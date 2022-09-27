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Общество

Псковский эксперт высказался о будущем цен на недвижимость

Что сейчас происходит на рынке недвижимости в России, обсуждают эксперты в этой области.

Так, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский заявил, что рынок недвижимости опять окажется в «шоке», пишет Telegram-канал «Москва с огоньком Live». По его мнению, рынок ипотеки резко просядет и потянет за собой проблемы продаж в новостройках. Ожидается падение цен на недвижимость не менее чем на 30% до конца года.  

Однако такое мнение разделяют не все, среди экспертов с другой точкой зрения - псковский специалист по недвижимости в Пскове и Псковской области Андрей Шубарцов. «Похожие оценки уже были весной, ещё весной говорили, что вот рынок просядет, упадёт из-за того, что нечего продавать, из-за того, что паника у людей, но этого не случилось. У нас даже до мая месяца цены потихонечку росли, по инерции», - отметил он в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он заметил, что снижение цены наблюдается, но идёт оно «достаточно плавно». «Где-то на три, четыре, пять процентов ежемесячно происходит снижение. Но это, опять же, средний показатель. Потому что есть разные объекты, разные локации, разные дома, ремонт. Но динамика на снижение есть, и мы считаем, что она продолжится. Но, несмотря на всё, сделки будут, потому что есть люди, которым это надо, им по жизни надо это делать, поэтому они будут продавать, покупать», - сказал Андрей Шубарцов и добавил, что не стоит торопиться продавать имущество.

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