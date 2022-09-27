Эксперт рассказала, какие бывают группы здоровья у детей

12:49, 27 сентября 2022, ПАИ

О том, какие бывают группы здоровья у детей, рассказала главный врач Псковской детской поликлиники Эльвира Мелех на круглом столе «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» в медиацентре ПАИ.

По ее словам, всего существует пять групп здоровья, и детский доктор должен определить, к какой именно относится ребенок.

1 группа, основная - абсолютно здоровые дети, не имеющие отклонений; 2 группа - несовершеннолетние, имеющие функциональные отклонения, но без хронических заболеваний; 3 группа - дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, с сохраненными или компенсированными функциями организма; 4 группа - дети с хроническими заболеваниями в активной стадии, с частыми обострениями; 5 группа - инвалиды, дети, нуждающиеся в постоянном лечении.

«В августе у нас огромный поток родителей, которые идут за справками для детей, разрешающими или запрещающими заниматься физкультурой», - отметила Эльвира Мелех и призвала преподавателей в школах проверять справки, интересоваться здоровьем детей, чтобы не было «печальных ситуаций».