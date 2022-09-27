«Конструктор будущего» начнут использовать псковские учителя

13:01, 27 сентября 2022, ПАИ

Учителя псковских школ, вместе со своими коллегами по всей России, начали создавать уникальные уроки профориентации с помощью большого обновления платформы всероссийского проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru – «Конструктора будущего». Функционал, разработанный в рамках нацпроекта «Образование», стал доступен в личных кабинетах преподавателей 22 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

По замыслу создателей, интерактивный контентно-информационный мультимедийный онлайн-комплекс «Конструктор будущего» – это инструмент, с помощью которого учителя смогут уменьшить и преобразовать свою привычную обязательную внеурочную нагрузку. Пользоваться новым функционалом смогут не менее девяти тысяч педагогов, которые стали участниками проекта «Билет в будущее» в качестве «навигаторов» в 2022 году.

«Функционал, который мы разрабатывали с начала года, даст возможность учителям сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками средней и старшей школы. Важно, что этот способ внеурочного образования не потеряет в качестве и научном подходе. «Конструктор будущего» даст возможность педагогам-навигаторам со всей страны, которые являются проводниками школьников по профориентации в проекте «Билет в будущее», собрать полноценный урок по личному сценарию из готового, уже доступного на платформе контента», – рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В личном кабинете «Конструктора будущего» педагоги могут сформировать 45-минутный урок, используя уникальный материал платформы bvbinfo.ru: видео, графические элементы, интервью с профессионалами различных корпораций, тесты, игровые механики и квесты. Общее количество возможных вариаций контента составляет около пяти тысяч, в зависимости от профилей и возрастов учеников, для которых проводится урок профориентации.

При этом «Конструктор будущего» сразу учитывает возрастные особенности каждого класса и предлагает различные методики для профессионального выбора. Так, например, педагог сможет наглядно показать ученикам пользу от школьных предметов для будущей карьеры или дать выпускникам девятых классов советы по выбору продолжения обучения после сдачи ОГЭ от специалистов разных отраслей.

«Инструмент «Конструктор будущего» на платформе всероссийского проекта «Билет в будущее» помогает педагогам-навигаторам подготовить и провести увлекательное мероприятие из готового, уже доступного, полезного контента – видеороликов, игр, заданий. «Конструктор будущего» дает возможность сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками», – отметила воспитатель Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Татьяна Михайлова

В процессе подготовки контента для «Конструктора будущего» создателям удалось проанализировать 36 профессиональных отраслей, провести более 40 съемочных дней, записать около 90 интервью со специалистами таких компаний, как VK, РЖД, Росатом и др., и создать более пяти часов видеоматериалов. Сейчас на платформе стало доступно 67 роликов. В будущем набор видео сможет расширяться и становиться более персонализированным за счет добавления контента от региональных предприятий.

«Проект «Билет в будущее» позволяет детям 6-11 классов заранее задуматься над выбором своей профессии. Ученики имеют возможность «примерить» на себя различные профессии. Сам по себе проект сочетает различные виды образовательных технологий, применяемых для преподнесения материала, и имеет очень гибкую программу, позволяющую корректировать круг рассматриваемых вопросов, в рамках направления в зависимости от интересов и потребностей обучающихся», – рассказала Елена Федорова, МБОУ «Центр образования Опочецкого района», педагог-навигатор.

Отметим, что настолько высокого уровня персонализации и индивидуальности подхода к ученику в зависимости от региона проживания удалось достичь впервые в истории разработки профориентационных онлайн-платформ.