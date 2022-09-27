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«Научи меня жить»: Максим Аверин упал на колени перед псковской публикой

Фото: автор комментария. «Комсомольской правде в Пскове»

Постановку заслуженного артиста РФ, российского актёра театра, телевидения и кино Максима Аверина увидели псковские зрители 26 сентября. Известный по сериалу «Глухарь» и медицинской драме «Склифосовский» актёр привёз в Псков авторский моноспектакль «Научи меня жить». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда»

Мозаику из музыки, поэзии и прозы с выдающимся видеорядом псковичи оценили овациями. Зал псковской филармонии не отпускал актера почти полчаса. О впечатлениях от постановки Максима Аверина рассказала одна из зрительниц.

«Весь зал был впечатлен. За два часа артист в одиночку показал настоящее представление: он пел без фонограммы, танцевал, делился эпизодами своей жизни. В конце никто не хотел расходиться. Все повставали с мест и спустились к сцене, насколько было возможно. Вместо двух часов моноспектакля все длилось почти два с половиной часа. Двадцать три минуты никто не хотел отпускать актера. Он спустился к нам в зал, спел ещё две песни, «заставил» танцевать и рассказал, что Псков для него очень значимый город. Приезжая сюда на съёмки, он всегда вдохновляется, и именно здесь появилось на свет множество его стихов», – поделилась псковичка.

По её словам, весь моноспектакль сопровождался кадрами из личного архива Максима Аверина. К концу и сам артист был настолько впечатлен публикой, что в один момент даже упал перед псковской публикой на колени.

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