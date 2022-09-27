Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ретейлеры отмечают рост спроса на кнопочные телефоны

Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с тем, что было 16-18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

«Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с 16-18 сентября. Средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 руб. - она не изменилась по сравнению с предыдущей неделей», - отметили в пресс-службе.

По данным МТС, также в три раза выросли продажи проводных наушников и в четыре раза - внешних аккумуляторов.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов сообщил, что в магазинах сети продажи кнопочных телефонов с 21 по 25 сентября увеличились на 86% по сравнению с предыдущей неделей, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы «Ситилинка», в период с 22 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в сети в штуках возросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 70% покупок мобильных телефонов совершали розничные клиенты, добавили в компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

О жизни в несуществующем доме рассказала псковичка депутату
27 сентября 2022

Самолет из Москвы приземлился в Пскове после 6-часовой задержки
27 сентября 2022

Вера Емельянова: К своему юбилею Гдовский район придёт с отличными результатами
27 сентября 2022

Мобилизованных россиян освободили от оплаты пени за ЖКУ
27 сентября 2022

Самолёт Москва - Псков вылетел из столицы после шести часов ожидания
27 сентября 2022

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными
27 сентября 2022

Псковским болотам посвятили выпуск программы «Шесть чувств»
27 сентября 2022

В Пскове три тысячи школьников имеют спецгруппу по здоровью


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...