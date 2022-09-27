Ретейлеры отмечают рост спроса на кнопочные телефоны

15:00, 27 сентября 2022, ПАИ

Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с тем, что было 16-18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

«Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с 16-18 сентября. Средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 руб. - она не изменилась по сравнению с предыдущей неделей», - отметили в пресс-службе.

По данным МТС, также в три раза выросли продажи проводных наушников и в четыре раза - внешних аккумуляторов.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов сообщил, что в магазинах сети продажи кнопочных телефонов с 21 по 25 сентября увеличились на 86% по сравнению с предыдущей неделей, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы «Ситилинка», в период с 22 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в сети в штуках возросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 70% покупок мобильных телефонов совершали розничные клиенты, добавили в компании.