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Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове до 29 ноября

Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове до 29 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в порядок приведут проезды: от дома № 6 до дома № 10 на улице А. Алехина; от улицы Гражданской, между домами № 7 и 9 на улице Гражданской, до дома № 11б; у дома № 39 на Октябрьском проспекте; у домов № 44, 46, 48 на улице Рокоссовского.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин отметил, что эти проезды собрали наибольшее количество обращений псковичей.

Ремонт проведет подрядная организация ООО «ДРС60» по контракту с управлением городского хозяйства. В перечень основных работ входит разбор и устройство покрытий проездов, установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек колодцев, подготовка почвы под устройство газона.

Кроме того, подрядчик в рамках ремонта проезда от улицы Гражданской до дома № 11б приведет в порядок тротуар, а в проезде у дома № 39 на Октябрьском проспекте заменит комплекты колодцев и уложит новые плиты покрытия.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» за счет субсидии из областного бюджета и средств из городского бюджета. Напомним, что в этой муниципальной программе участвуют междворовые проезды, которые по межеванию относятся к улично-дорожной сети, а не к многоквартирным домам.

Ранее в Пскове были отремонтированы проезд между домами № 61а и 63 на Рижском проспекте и № 46 и 48 на улице Юбилейной и проезд между домами № 56 и 58а на улице Коммунальной.

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