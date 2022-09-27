Археологи у кинотеатра «Октябрь» в Пскове обнаружили уличный настил на глубине трёх метров
У кинотеатра «Октябрь» в Пскове археологи наткнулись на уличный настил, сообщает Telegram-канал «СЗФОшная».
«После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около одного метра, включающего в себя три горизонта пожара, практически на самом материке нас ждал уличный настил», – рассказали исследователи.
Раскопки почти приблизились к своему завершению. Недавно там нашли ещё один деревянный ярус, который, скорее всего, связан со Старым Торгом. Древний культурный слой был на глубине трёх метров от поверхности.
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27 сентября 2022
Археологи у кинотеатра «Октябрь» в Пскове обнаружили уличный настил на глубине трёх метров