Археологи у кинотеатра «Октябрь» в Пскове обнаружили уличный настил на глубине трёх метров

19:39, 27 сентября 2022, ПАИ

У кинотеатра «Октябрь» в Пскове археологи наткнулись на уличный настил, сообщает Telegram-канал «СЗФОшная».

«После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около одного метра, включающего в себя три горизонта пожара, практически на самом материке нас ждал уличный настил», – рассказали исследователи.

Раскопки почти приблизились к своему завершению. Недавно там нашли ещё один деревянный ярус, который, скорее всего, связан со Старым Торгом. Древний культурный слой был на глубине трёх метров от поверхности.