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Игорь Иванов: Благодаря поддержке государства удаётся обеспечивать качественный отдых сограждан

Игорь Иванов. Фото: облсовпроф

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днём туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

«Уважаемые коллеги! Как председатель организации, объединяющей и возглавляющей шесть профсоюзных объектов оздоровления и отдыха в Псковской области, обращаюсь к вам сегодня именно так. Сегодня нам приходится работать в непростое время, когда каждый день бросает новые вызовы. Но с помощью и поддержкой государства нам удаётся справляться с ситуацией и успешно работать, обеспечивая нашим согражданам качественный отдых и отличное обслуживание», – сказал Игорь Иванов.

От имени профсоюзного движения Псковской области он пожелал работникам сферы туризма здоровья, удачи, успехов в труде.

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