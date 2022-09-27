Игорь Иванов: Благодаря поддержке государства удаётся обеспечивать качественный отдых сограждан

22:25, 27 сентября 2022, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днём туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Уважаемые коллеги! Как председатель организации, объединяющей и возглавляющей шесть профсоюзных объектов оздоровления и отдыха в Псковской области, обращаюсь к вам сегодня именно так. Сегодня нам приходится работать в непростое время, когда каждый день бросает новые вызовы. Но с помощью и поддержкой государства нам удаётся справляться с ситуацией и успешно работать, обеспечивая нашим согражданам качественный отдых и отличное обслуживание», – сказал Игорь Иванов.

От имени профсоюзного движения Псковской области он пожелал работникам сферы туризма здоровья, удачи, успехов в труде.