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Страна и мир

Рамзан Кадыров предложил создать международный день санкций против самого себя

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать международный день санкций против него, чтобы страны могли «дружно выслужиться перед США», передаёт РИА Новости.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе против Кадырова, в связи со спецоперацией России на Украине.

«Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. ...Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жёсткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что «кайфует» от санкций.

«Вы не представляете, какое это потрясающее чувство: знать, что выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники. И они ничего не могут поделать с этим страхом, а только рисовать бумажки. Я не шучу: чем больше санкций, тем больше я кайфую!» – добавил глава региона.

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