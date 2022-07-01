Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище

12:56, 28 сентября 2022, ПАИ

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, скончавшегося 27 сентября на 69-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении певца.

«Знаю, что на Троекуровском похоронят», - сказал собеседник агентства. Однако он заметил, что пока это предварительные данные, и добавил, что дата похорон еще не определена.

Причина смерти артиста на данный момент неизвестна.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия». Также артист работал с Аллой Пугачевой. Карьеру эстрадного певца начал в середине 1990-х годов. За годы сольных выступлений артист записал несколько альбомов, в том числе «Дитя порока», «Праздник! Праздник!», «Лебедь», «Потанцуем?!», «Чужой». В числе наиболее популярных песен Бориса Моисеева «Голубая луна», «Щелкунчик» (обе - в дуэте с Николаем Трубачом), «Когда забудешь ты меня» (дуэт с французским певцом Нильдой Фернандесом), «Петербург - Ленинград» (дуэт с Людмилой Гурченко), «Звездочка», «Глухонемая любовь».