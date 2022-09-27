Скончался известный певец Борис Моисеев

16:47, 27 сентября 2022, ПАИ

Скончался заслуженный артист России Борис Моисеев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на арт-директора артиста Сергея Гороха.

«Да, это так. Сегодня в 2 часа», - сказал Сергей Горох. Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

Борису Моисееву было 68 лет.

Борис Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактёр; заслуженный артист России (2006).

Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».