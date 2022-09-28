Модель скульптуры псковского князя Довмонта представят в Петербурге

16:39, 28 сентября 2022, ПАИ

Модель скульптуры князя Довмонта представят в скульптурной мастерской Андрея Мартьянова в Санкт-Петербурге 3 октября в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в скульптурной мастерской.

Модель выполнена из глины в натуральную величину – 3,2 метра, ее планируют установить в историческом центре города Пскова, история которого тесно связана с личностью князя. На данный момент одним из приоритетных вариантов размещения скульптуры рассматривается сквер на Золотой набережной вблизи улицы Леона Поземского.

На выставке «Смоляная вода», которая открылась в Пскове в конце января этого года, были представлены метровая гипсовая модель скульптуры и архитектурный проект установки. Ранее ее поддержали митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и администрация города. В феврале в Пскове были проведены общественные обсуждения по вопросу установки памятника князю Довмонту. Большинство представителей культурного сообщества отметили лаконичность проекта, что, по их словам, позволит ему гармонично вписаться в городскую среду.

Скульптор Андрей Мартьянов в конце 2021 года выступил с творческой инициативой и предложил властям Пскова свой вариант скульптуры князя Довмонта, отметив, что намерен передать ее в дар городу. Планируется, что вместе с постаментом и проведенным благоустройством общая высота монумента будет составлять порядка 5 метров.

Напомним, что в мае 2019 года в Пскове в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов открыли памятник пограничникам «Стражам границы», который тоже создал Андрей Мартьянов.