Финляндия хочет отгородиться от России забором

20:58, 28 сентября 2022, ПАИ

Пограничная служба Финляндии предложила поставить забор на границе с Россией в юго-восточной части страны, сообщает Forbes.

«Мы подсчитали, что барьерное ограждение, то есть забор, технический контроль и подъездные дороги, сделали бы наш пограничный контроль более эффективным уже сейчас, но особенно это повысит нашу эффективность в случае беспорядков», — заявил глава ведомства генерал-лейтенант Паси Костамоваара (цитата по Yle).

По его словам, сейчас ситуация на погранпереходах спокойная, хотя поездок в Финляндию из России больше обычного, но в будущем иммиграция может стать более масштабной. «Если Россия заблокирует выезд, то это ослабит нагрузку на погранпереходах, но может направить движение желающих выехать в сторону сухопутной границы», — сказал он, подчеркнув, что в таких ситуациях физический барьер необходим.

Ведомство планирует оградить только 10-20 % границы протяжённостью 1 300 км. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет.

Костамоваара оценил создание ограждения в несколько сотен миллионов евро, уточнило издание Demokraatti. В эту сумму входят не только сама стена, но и средства технического контроля и подъездные пути, которые позволят пограничникам быстро реагировать на случаи незаконного пересечения границы.

Весь забор может быть полностью готов через два-три года, отметил Костамоваара.