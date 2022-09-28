В Латвии предложили ограничить связь с родственниками россиянам, находящимся в стране

22:38, 28 сентября 2022, ПАИ

Выступая в программе TV24 «Пресс-клуб», латвийская предпринимательница, экс-глава МВД Латвии Линда Мурниеце с возмущением заявила, что российские граждане могут свободно связываться с родственниками в Европе и обмениваться информацией. По её мнению, это означает, что санкции не работают и надо их усилить, пишет издание «Латыши знают».

Линду Мурниеце раздражает сразу несколько вещей. Во-первых, что жители Латвии по-прежнему могут смотреть российские пропагандистские каналы. По её словам, принятые санкции работали только первые недели, а потом все приспособились. «Санкции по ограничению или изоляции информации из информационного пространства вообще не работают», — заявила она.

И второе, что вызывает её негодование, — что российские граждане могут свободно связываться с родственниками в Европе и обмениваться информацией. Так быть не должно! «Если санкции такие радикальные, то мы должны отрезать им возможность каких-либо контактов за пределами России, изолируя их», — заявила Мурниеце.

На вопрос ведущего Айвяса Церини, возможно ли это вообще, она ответила, что да. По её словам, именно сейчас нужно следить за тем, чтобы санкции действительно соблюдались.