40% достигли скидки на жильё в России

07:57, 29 сентября 2022, ПАИ

Средний дисконт при продаже вторичного жилья в России превысил 6 % — таких значительных скидок не отмечалось как минимум в последние три года. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Часть собственников заинтересованы в срочной продаже квартир и готовы делать дисконт, который в особых случаях доходит до 30-40% от начальной цены предложения. Рынок сейчас разделился на тех, кто хочет продать максимально дорого, и тех, кто заинтересован в срочной реализации и потому готов делать существенные скидки», — отметил он.

По информации директора по маркетингу Time development Ирины Морозовой, есть скидки и в 60 %.

«Мы видим две причины импульсивных решений со стороны клиентов в быстрой продаже: решение о релокации и срочность в получении денег для жизни в другой стране, а также страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации», — рассказал гендиректор и партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков.