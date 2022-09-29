Более 38 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:47, 29 сентября 2022, ПАИ

38 739 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

29 сентября в стране зафиксировано 109 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 57 937 человек.

Всего по состоянию на 29 сентября в России выявлено 20 948 470 случаев заболевания коронавирусом, 19 979 763 пациента выздоровело, 387 163 – умерло.