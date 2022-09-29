Митрополит Тихон выступит на открытии проекта «Формула семьи» в Пскове

13:22, 29 сентября 2022, ПАИ

Торжественное открытие проекта «Формула семьи» состоится сегодня в Пскове, к участникам меропрития обратится митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Отмечается, что в создании проекта принимал участие Центр помощи семье «Троицкий». Его задачи - укрепление ценности семейной жизни, а также формирование активной позиции, которая предполагает, что семейное счастье достижимо при условии вложения усилий.

«Но ничто не приходит без знаний и внутренней работы. Поэтому участники проекта разберут все трудности на пути семейного благополучия, научатся грамотно выстраивать отношения в семье, проработают реальные семейные проблемы, познакомятся с примерами благополучных семей», - говорится в сообщении.

Посещение лекций будет полезно для желающих вступить в брак, молодым супругам, супругам любого возраста, которые хотели бы преобразить свои взаимоотношения, отметили организаторы мероприятия.

В рамках проекта «Формула семьи» пройдёт цикл встреч известных личностей с широкой аудиторией, а также интерактивные мероприятия, тренинги и индивидуальные консультации.

Открытие проекта состоится сегодня в Доме причта по адресу: улица Кремль, дом 2, в 19:00.

Форма для регистрации на мероприятие по ссылке.