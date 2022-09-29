Концерт в поддержку итогов референдума пройдет в Пскове

16:30, 29 сентября 2022, ПАИ

На концерт с участием псковских артистов и фолк-группы из Москвы «ПАРТИЗАН FM» приглашают жителей и гостей города. Он состоится на территории гайд-парка («Четыре угла») 30 сентября в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковско области.

«Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья высказались за то, чтобы войти в состав России! Они сказали «да» возвращению домой! Приходите с друзьями, и мы вместе поддержим итоги референдума!» — говорится в сообщении.

Напомним, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР – 98,42 %, в Херсонской области – 87,05 %, в Запорожской области – 93,11 %.