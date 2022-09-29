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В Пскове состоялось открытие проекта «Формула семьи»

В Пскове прошло открытие проекта «Формула семьи». Фото: афиша проекта в соцсетях

Торжественное открытие проекта «Формула семьи» прошло сегодня в Доме причта (Псков, Кремль, 2).  В создании проекта активное участие принимал центр помощи семье «Троицкий». Об этом рассказал корреспондент ПАИ, побывавший на открытии.

Задачами проекта являются укрепление ценности семейной жизни, формирование активной позиции, предполагающей, что семейное счастье достижимо при условии вложения усилий.

Участники проекта смогут разбирать все трудности на пути семейного благополучия, научатся грамотно выстраивать отношения в семье, проработают реальные семейные проблемы, познакомятся с примерами благополучных семей.

Открыл «Формулу семьи» митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он рассказал о важности начинания.

Проект рассчитан на длительное время. 

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