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Политика

ЭКСКЛЮЗИВ Александр Серавин рассказал о командировке в Бериславский район

Александр Серавин рассказал о командировке в Бериславский район. Фото ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин, вернувшись из командировки в Бериславский район, дал эксклюзивное интервью Псковскому агентству информации.

«Я находился в командировке в Бериславском районе, с которым у нас подписано соглашение. Мы всем, чем могли, помогали району в организации выборов.

Я могу сказать, что там явка составила больше 70 %, что, на мой взгляд, уже говорит о легитимности самого процесса.  Ну и результат за [вхождение в состав РФ] – 85 %.  

Это был  душевный порыв. Мне запомнился один населённый пункт, он примерно в 20 километрах от Берислава, где люди пришли проголосовали, а потом этим же составом поставили детскую площадку у себя: мы им её привезли, и они сами всё вместе сделали.

И вот это общее единство в понимании целей, задач там, безусловно, сейчас присутствует», – отметил Александр Серавин.

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