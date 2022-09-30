Россиянам объяснили, могут ли отправить повестку по месту работы

09:04, 30 сентября 2022, ПАИ

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Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».

Может ли повестка направляться по месту работы?

Да, повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись.

Почему под призыв попадают военнообязанные с категорией здоровья «В»?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31 «О мобилизационной подготовке...»

Является ли частичная мобилизация основанием для приостановления исполнительного производства?

Исполнительное производство в отношении военнослужащих, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ или другие войска и воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.