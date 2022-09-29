Псковские боксеры представят область на чемпионате в Чите
Команда боксеров Псковской области выступит на чемпионате России среди мужчин 19-40 лет, который пройдет в Чите в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России. Об этом сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Команду Псковской области представят:
51 кг — Алексей Куртугашев
63,5 кг — Владислав Шумейко
71 кг — Артур Кулаков
75 кг — Дмитрий Муратов.
Общий призовой фонд соревнований составит 26 млн рублей. Официальное открытие турнира состоится 30 сентября, финалы пройдут 8 октября.
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