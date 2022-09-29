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Спорт

Капитан ФК «Псков» вошёл в состав юношеской сборной России

Евгений Дубинин вызван в сборную России U-16. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации футбола Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация футбола Псковской области

Капитан ФК «Псков», спортсмен 2006 года рождения Евгений Дубинин включён в состав юношеской сборной России по футболу U-16.

Селекционный сбор пройдет с 10 по 17 октября в Москве.

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