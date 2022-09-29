Капитан ФК «Псков» вошёл в состав юношеской сборной России

10:49, 30 сентября 2022, ПАИ

Евгений Дубинин вызван в сборную России U-16. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Капитан ФК «Псков», спортсмен 2006 года рождения Евгений Дубинин включён в состав юношеской сборной России по футболу U-16.

Селекционный сбор пройдет с 10 по 17 октября в Москве.