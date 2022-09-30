Почти 170 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

12:08, 30 сентября 2022, ПАИ

169 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 123 347. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 119 534 человека (за сутки – 223), умерло 1 914 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40215/87

Великие Луки – 18096/5

Бежаницкий район – 1571/2

Великолукский район – 2829/1

Гдовский район – 2167/0

Дедовичский район – 3036/0

Дновский район – 977/2

Красногородский район – 1110/1

Куньинский район – 1039/1

Локнянский район – 1185/2

Невельский район – 5539/0

Новоржевский район – 1327/10

Новосокольнический район – 3273/1

Опочецкий район – 3762/0

Островский район – 6035/16

Палкинский район – 1243/0

Печорский район – 2896/2

Плюсский район – 1939/4

Порховский район – 4474/2

Псковский район – 9618/13

Пустошкинский район – 1530/0

Пушкиногорский район – 1741/0

Пыталовский район – 1899/12

Себежский район – 2971/1

Струго-Красненский район – 2085/6

Усвятский район – 744/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.