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Общество

Почти 170 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

169 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 123 347. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 119 534 человека (за сутки – 223), умерло 1 914 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40215/87
Великие Луки – 18096/5
Бежаницкий район – 1571/2
Великолукский район – 2829/1
Гдовский район – 2167/0
Дедовичский район – 3036/0
Дновский район – 977/2
Красногородский район – 1110/1
Куньинский район – 1039/1
Локнянский район – 1185/2
Невельский район – 5539/0
Новоржевский район – 1327/10
Новосокольнический район – 3273/1
Опочецкий район – 3762/0
Островский район – 6035/16
Палкинский район – 1243/0
Печорский район – 2896/2
Плюсский район – 1939/4
Порховский район – 4474/2
Псковский район – 9618/13
Пустошкинский район – 1530/0
Пушкиногорский район – 1741/0
Пыталовский район – 1899/12
Себежский район – 2971/1
Струго-Красненский район – 2085/6
Усвятский район – 744/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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