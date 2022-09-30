Финляндия закрыла границы для туристов из России

13:54, 30 сентября 2022, ПАИ

Финляндия закрыла границы для туристов из России сегодня ровно в полночь. Как сообщается на сайте Первого канала, те машины с туристами, которые не успели проехать границу и остались на российской стороне, развернули домой.

Пограничная служба страны сообщила, что теперь будут пускать членов семей граждан и жителей Финляндии и других стран Европейской экономической зоны, работающих в стране с трудовой визой, работников сферы логистики и транспортной отрасли, бизнесменов, направляющихся по рабочим делам, студентов для краткосрочного обучения и сдачи вступительных экзаменов, пациентов для лечения, владельцев недвижимости, за которой требуется наблюдение и уход.

Другие причины для въезда будут рассматривать в частном порядке (во время пограничной проверки).