Анастасия Повторейко об итогах референдумов: Люди обретут дом, мир и веру в счастливое будущее

15:27, 30 сентября 2022, ПАИ

Итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прокомментировала главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная клиническая больница», депутат регионального парламента Анастасия Повторейко.

Напомним, что 27 сентября завершилось голосование в рамках референдумов, которые проходили на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав РФ.

Она подчеркнула, что местное население однозначно проголосовало за скорейшее вхождение в состав России, чем чётко определило курс своего дальнейшего развития. А также отметила предстоящую большую совместную работу всеобщей интеграции и восстановление инфраструктуры. «И мы с этими задачами справимся, потому что будем вместе!» - сказала главврач.

Анастасия Повторейко добавила, что россияне стали свидетелями важных исторических событий, благодаря которым люди вновь обретут «дом, мир, спокойствие и веру в счастливое будущее».