Владимир Путин начал выступление по итогам референдумов

15:30, 30 сентября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин начал выступление в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщает РИА Новости.

В Георгиевском зале Кремля присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Елена Бибикова и депутат Госдумы Александр Козловский.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что «будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии». Он также отмечал, что на полях этой церемонии Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.