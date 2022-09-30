Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Путин назвал героями великой России всех погибших в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал героями великой России всех солдат и офицеров России и Донбасса, павших во время спецоперации, сообщает ТАСС.

«Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои великой России», - сказал Путин.

Слова президента утонули в овации, которой разразился зал. «Прошу почтить их память минутой молчания», - призвал глава государства.

Путин заверил, что Россия всегда будет помнить и героев русской весны. «Мы всегда будем помнить героев русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом, это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей», - сказал президент на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 сентября 2022

Четыре новых региона появилось в составе России
30 сентября 2022

Россия займётся восстановлением присоединенных территорий – Путин
30 сентября 2022

Путин назвал героями великой России всех погибших в ходе СВО
30 сентября 2022

Путин: Россия не стремится к восстановлению СССР
30 сентября 2022

Путин призвал Киев прекратить военные действия и сесть за стол переговоров
30 сентября 2022

Владимир Путин начал выступление по итогам референдумов
30 сентября 2022

Анастасия Повторейко об итогах референдумов: Люди обретут дом, мир и веру в счастливое будущее

29 сентября 2022

ЭКСКЛЮЗИВ Александр Серавин рассказал о командировке в Бериславский район

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...