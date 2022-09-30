Путин назвал героями великой России всех погибших в ходе СВО

15:56, 30 сентября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин назвал героями великой России всех солдат и офицеров России и Донбасса, павших во время спецоперации, сообщает ТАСС.

«Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои великой России», - сказал Путин.

Слова президента утонули в овации, которой разразился зал. «Прошу почтить их память минутой молчания», - призвал глава государства.

Путин заверил, что Россия всегда будет помнить и героев русской весны. «Мы всегда будем помнить героев русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом, это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей», - сказал президент на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.