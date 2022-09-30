Россия займётся восстановлением присоединенных территорий – Путин

16:03, 30 сентября 2022, ПАИ

В ходе выступления по итогам референдумов президент России Владимир Путин рассказал о планах по восстановлению присоединенных территорий, сообщает РИА Новости.

По словам президента, будет отстроено всё то, что было уничтожено во время боевых действий. «Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования», - сказал Путин.

Также глава государства заверил, что Россия будет обеспечивать безопасность Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», - сказал он в ходе выступления в Кремле.