Роспотребнадзор предупредил псковичей о новом виде мошенничества
О телефонных мошенниках предупредили руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
«В адрес управления Роспотребнадзора по Псковской области поступила информация о случаях телефонных звонков мошенников, которые звонят предпринимателям и руководителям ряда организаций от имени управления с предложением о покупке специализированной литературы», - говорится в сообщении.
При возникновении подобных ситуаций гражданам следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону горячей линии (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112)72-19-10.
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