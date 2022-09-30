В Красногородской специальной школе-интернате второй год работает воскресная школа

23:43, 30 сентября 2022, ПАИ

Уже второй год в Красногородской специальной школе-интернате действует воскресная школа, сообщает районная газета «Заря».

«Занятия для детей и педагогов проводит отец Алексий, настоятель храма Святителя Николая. Кто я? Зачем я живу? Что такое счастье? В чём смысл моей жизни? Что такое любовь к ближнему? Вот те вопросы, которые затрагиваются на занятиях. Ребята очень трепетно относятся к каждой встрече с отцом Алексием и с нетерпением ждут следующих занятий», - передаёт корреспондент газеты.