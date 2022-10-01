Отменить поход к дамскому парикмахеру советует народный календарь

09:40, 01 октября 2022, ПАИ

Православные вспоминают в этот день двух мучениц - Софию и Ирину. В народе же 1 октября называют днём Арины Шиповницы и верят: полезна только та ягода, что собрана после первого дня октября, вспомнил сайт «Сова».

Если собирать урожай позволительно и даже рекомендовано, то сажать что-либо 1 октября не следует. Причем это касается не столько садово-огородных, сколько комнатных растений. Наши прапрапрабабушки были уверены, что они или будут часто болеть, или погибнут.



Нельзя в первый день октября оставлять маленького ребенка (до 7 лет) одного в помещении (например, в его собственной комнате за закрытой дверью). Считается, что малыш может стать жертвой темных сил (как минимум испугается и вырастет трусливым).



Не следует 1 октября как жаловаться на свою судьбу, так и хвастаться удачей. В первом случае жизнь может подкинуть более глобальные проблемы, во втором - заберет уже нажитое.



Женщинам не рекомендуется в этот день стричься - век укоротишь, считали предки. И советовали 1 октября убрать шевелюру в платок или шапку, чтобы ни один волосок не упал с головы.



Мужчины в эту субботу не должны ходить в гости, даже к добрым друзьям. По поверьям, если ослушаться этого запрета, можно рассориться надолго. Причем повод окажется не самым невинным и может затронуть даже семьи бывших приятелей.