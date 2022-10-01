Выпуск проекта «Тема недели» о прибавлении в семье выйдет 1 октября

16:02, 01 октября 2022, ПАИ

Подходит к концу непростая неделя, главными темами которой, с одной стороны остался ход частичной мобилизации, а с другой — итоги референдума и возвращение в большую семью России Донецка, Луганска, территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом — очередной выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский», сегодня, 1 октября, в 20:00.

В программе — главное от военного комиссара Псковской области Сергея Судакова о ходе частичной мобилизации, из первых уст о том, как проходил референдум за присоединение к России в Бериславском районе Херсонской области и что удивило международных наблюдателей расскажет заместитель губернатора Александр Серавин, исторические кадры из Кремля и комментарий главы Псковской области Михаила Ведерникова.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор программы— в воскресенье в 12:10.