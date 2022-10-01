Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь

16:56, 01 октября 2022, ПАИ

Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Продать замок в Грязи оказалось не так просто. За легенду всех таблоидов и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет — ни много ни мало — один миллиард рублей. Неудивительно, что пока недвижимость сбагрить не удаётся даже самым преданным и богатым фанатам. Поэтому за жильём временно присматривает (и живёт там же) внук — Никита Пресняков», - уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию и снова отправилась в Израиль.