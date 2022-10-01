Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь
Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Продать замок в Грязи оказалось не так просто. За легенду всех таблоидов и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет — ни много ни мало — один миллиард рублей. Неудивительно, что пока недвижимость сбагрить не удаётся даже самым преданным и богатым фанатам. Поэтому за жильём временно присматривает (и живёт там же) внук — Никита Пресняков», - уточнили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию и снова отправилась в Израиль.
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