Депутатов, желающих добровольно участвовать в СВО, освободят от отсрочки

10:11, 02 октября 2022, ПАИ

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Законопроект о лишении депутатов, которые добровольно желают участвовать в СВО, отсрочки от частичной мобилизации подготовит Госдума. Сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — рассказал депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал, что отправляется в Донбасс по собственным убеждениям. Он заявил, что хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.