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Общество

Сильные дожди ожидаются в Псковской области

Облачная погода ожидается в Псковской области 3 октября. Днем в большинстве районов пройдут сильные дожди, сообщает псковский гидрометцентр.

Ночью прогнозируются умеренные дожди, на юго-востоке - небольшие. Ветер северных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +4...+8 градусов.     
                                                                                                                  
В Пскове днем сильные пройдут дожди, ночью - умеренные. Воздух прогреется до +5...+7. В Великих Луках днем ожидаются сильные, ночью - небольшие дожди. Температура днем: +6...+8 градусов, ночью: +4...+6.

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