Сильные дожди ожидаются в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области 3 октября. Днем в большинстве районов пройдут сильные дожди, сообщает псковский гидрометцентр.
Ночью прогнозируются умеренные дожди, на юго-востоке - небольшие. Ветер северных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +4...+8 градусов.
В Пскове днем сильные пройдут дожди, ночью - умеренные. Воздух прогреется до +5...+7. В Великих Луках днем ожидаются сильные, ночью - небольшие дожди. Температура днем: +6...+8 градусов, ночью: +4...+6.
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