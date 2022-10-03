Магазин H&M в Пскове окончательно закроется 18 октября

11:42, 03 октября 2022, ПАИ

Магазин H&M, расположенный в ТРК «Акваполис» в Пскове, закроется 18 октября, сообщила Псковскому агентству информации представитель торговой сети.

С 3 октября объявлена скидка 50% на все товары, включая вещи на распродаже.

На ценниках по-прежнему указана полная стоимость, до скидок. Вернуть купленный товар можно будет в течение 14 дней в любой другой магазин H&M в стране. Возврат можно оформить с помощью СДЭК. Инструкцию советуют искать на сайте магазина.

Ранее шведская компания заявила об уходе из России. 3 марта магазин H&M временно закрылся в Пскове. В августе его снова открыли для распродажи. Тогда из-за ажиотажа псковичи создали очереди на входе, у касс и в примерочные.

Открытие магазина шведской компании состоялось в Пскове в декабре 2016 года. О том, как это было, читайте здесь.