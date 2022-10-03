Псковскую область на чемпионате «Абилимпикс» представят четыре участника

12:08, 03 октября 2022, ПАИ

В Псковской области завершился подготовительный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В финале соревнований регион представят четыре участника — Софья Степанова в компетенции «Малярное дело» в категории «Школьники», Роман Иванов в компетенции «Мебельщик» в категории «Студенты», Людмила Мельник в компетенции «Художественное вышивание» в категории «Школьники» и Любовь Селезнева в компетенции «Художественное вышивание» в категории «Специалисты».

«Я очень волновалась перед тем, как начались соревнования, но моя учительница — Ирина Ивановна Орлова — мне посоветовала думать только о своей работе, чтобы все сделать правильно и вовремя. И благодаря этому настрою у меня все получилось, я вышла в финал и очень рада! Благодарю Ирину Ивановну за совет», — прокомментировала свой результат Софья Степанова.

«Конкурс «Абилимпикс» дает возможность участникам проявить себя и защитить честь Псковской области, — поделился своими впечатлениями эксперт площадки по компетенции «Мебельщик» Виталий Минав. — Соревнования дают возможность разным людям с разными возможностями показать, что они могут выполнять задания разной сложности. Я считаю, что конкурс «Абилимпикс» — это хорошее мероприятие, в котором участники могут себя зарекомендовать с профессиональной стороны и привлечь внимание работодателей».

Напомним, отборочные соревнования проходили на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа, Великолукского политехнического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского медицинского колледжа, Центра специального образования № 1, Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

«Каждый участник конкурса «Абилимпикс», независимо от количества баллов в рейтинге, продемонстрировали свои профессиональные знания, умения и навыки. Мастерство этих людей является для региона ценным и уникальным трудовым ресурсом, который в дальнейшем будет востребован на рынке труда», — пояснила руководитель регионального центра «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Очная часть национального чемпионата по 40 основным компетенциям пройдет в Москве с 28 по 31 октября. В нем примут участие свыше тысячи конкурсантов.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».