1900 псковских школьников участвуют в проекте «Билет в будущее»

13:04, 03 октября 2022, ПАИ

1900 школьников с 6-го по 11-й класс, а также 53 педагога-навигатора из 53 школ Псковской области участвуют в проекте «Билет в будущее» в 2022 году. Об этом сообщила региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская.

Она пояснила, что педагог-навигатор - это учитель образовательной организации, который занимается проектом в стенах своей школы. Они проходят онлайн-обучение, чтобы профессионально проводить работу со школьниками. Непосредственно записывают школьников на пробы.

«Проект «Билет в будущее» нужен, он эффективен. ПТЛ уже принимал участие в проекте и в этом году продолжает», - отметила Елена Рыбальская.

Она добавила, что школьникам можно пройти онлайн-диагностику, получить подробный комментарий и рекомендации от эксперта.

В рамках проекта условно ученики делятся на группы: 6-7, 8-9 и 10-11 классы.

В проекте участвуют десять учреждений среднего профессионального образования, кванториум - колледжи Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Опочки.

На сегодняшний день в проекте 29 компетенций, по которым могут проходить профессиональные пробы.