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Политика

В Кремле решили советоваться с жителями Херсона и Запорожья по границам

Россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей по вопросу о границах, в которых они вошли в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Частично уже прояснение наступило [по вопросу о границах], я вам скажу менее юридическим языком. ЛНР и ДНР - границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», - сказал Песков. «Вот это и есть сейчас однозначный ответ: мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях», - добавил он.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кому принадлежат территории, которые находятся в этих областях под контролем ВСУ. «Которые именно [территории]? Мне сейчас больше нечего добавить по этому [вопросу]», - сказал он.

Он также пояснил, что на новых территориях не планируется проведение референдумов по вопросу о границах, в которых они вошли в состав РФ. «Сейчас пока нет», - сказал пресс-секретарь. Отвечая на уточняющий вопрос о том, в каком формате Москва планирует советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу о границах, представитель Кремля отметил: «Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, но, безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории».

Комментируя, будут ли определены границы к моменту подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующих законов, Песков пояснил: «Нет, я думаю, формулировка [по границам] останется такой же». «Я остановился бы на той формулировке, которую я уже использовал», - заключил он.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о включении этих регионов в состав РФ. Несколькими днями ранее там прошли референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 

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