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Общество

«Почта России» предлагает оформить подписку со скидкой до 30%

С 3 по 13 октября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях «Почты России» можно со скидкой до 30%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки более чем на 2300 газет и журналов, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

Подписчики могут выписать издания во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также у почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

У клиентов почты есть возможность оформить подписку как для себя, так и для родных и близких, в том числе проживающих в других регионах России. Также любой желающий может подарить периодику социальным учреждениям. Для этого достаточно выбрать на странице акции «Дерево добра» детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых, подарочные издания и оплатить услугу картой.

Каталог «Почты России» насчитывает более 6 000 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ. «Почта России» доставляет печатные издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

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