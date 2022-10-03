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Общество

В Пскове реализуют проекты по поддержке жителей Донбасса и освобожденных территорий

Два социальных проекта от Псковской области, которые направлены на оказание помощи и поддержки гражданам Донбасса и других освобожденных территорий, вошли в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Региональное отделение Российского Красного Креста получит около 13 млн рублей на создание и работу в Пскове центра адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс. Центр будет работать как в условиях стационарной деятельности, так и путем регулярных выездов в районы с проживанием наибольшего количества переселенцев. Там граждане смогут получить продовольственную помощь и другие товары первой необходимости, а также книги и канцелярию. Для взрослых и детей будут организованы курсы психологической поддержки. Для детей программа адаптации будет дополнена развлекательными встречами и мастер-классами. Кроме того, планируется работа по знакомству переселенцев с традициями и культурой Псковского края.

Всего на реализацию проекта будет направлено более 17 млн рублей.

Второй проект-победитель «Чужих детей не бывает» от регионального отделения Российского детского фонда направлен на оказание комплексной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, прибывшим в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущим убежище на территории Российской Федерации. В рамках проекта планируется организовать передвижные и стационарные пункты информационной поддержки, проводить выездные мероприятия в пункты временного размещения беженцев с выдачей экстренной социальной помощи и оказания психологической помощи, подготовить и провести досуговые мероприятия с детьми.

На эти цели общественная организация получит более 1,2 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта ориентировочно составит более 2,2 млн рублей.

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