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Общество

На крышу-решето пожаловались жители «Европы» Армену Мнацаканяну

На протекающий павильон автобусной остановки пожаловались вице-спикеру регионального парламента Армену Мнацаканяну посетители общественной приёмной «Единой России». Жительница расположенного в Псковском районе ЖК «Европа» Алла Петрова пришла на приём к депутату с внушительным списком жалоб, касающихся благоустройства территории нового микрорайона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

«Автобусная остановка у нас находится в аварийном состоянии – крыша павильона, как решето, стены затянуты сеткой, продуваются всеми ветрами и заливаются дождями», - озвучила одну из проблем пенсионерка. Также у жителей микрорайона есть нарекания по транспортной доступности и безопасности уличных переходов, уборке тротуаров, освещению во дворах и горячему водоснабжению.

Армен Мнацаканян подтвердил, что подобные жалобы поступают не первый раз. «Давайте поступим так, - обратился к посетительнице приёмной вице-спикер. – Я попрошу депутата вашего округа Владимира Кузя, главу Псковского района и главу волости приехать к вам в микрорайон и вместе поговорить с жителями. Всё выскажутся откровенно, будем понимать, что делать дальше».

Алла Петрова поблагодарила депутата за предложение. Дата рабочего выезда представителей региональной и муниципальной власти в микрорайон «Европа» будет определена в ближайшее время.

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