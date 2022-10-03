Как будет работать QR-код вместо водительского удостоверения

16:54, 03 октября 2022, ПАИ

В России внедряют проект по использованию электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги. Авто», сообщает autonews.ru.

Предъявлять электронный документ можно будет всем пользователям новой версии приложения «Госуслуги. Авто» во второй половине октября 2022 года. Водители смогут формировать QR-код и показывать его инспекторам для проверки.

В ПДД пока нет изменений о том, что вместо пластиковых прав можно показать электронные. Поэтому классический документ также придется возить с собой.

Близкие к структуре ГИБДД эксперты признали, что в целом при возможном дальнейшем переходе на электронные документы водителям станет удобнее. Однако инспекторы ГИБДД уже сейчас при необходимости проверяют наличие водительских удостоверений через свою информационную базу и забытые права для водителей — не большая проблема. Иногда за это даже не штрафуют на положенные 500 рублей.