Ввоз кокосового субстрата из Чехии запретили псковские специалисты

17:06, 03 октября 2022, ПАИ

Ввоз кокосового субстрата через российско-латвийскую границу в Псковской области запретило управление Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

17,5 тонны кокосового субстрата, предназначенного для проращивания семян сельскохозяйственных культур, следовало из Чехии в Москву. В ходе карантинного контроля было установлено, что в фитосанитарном сертификате не был указан вес перевозимого товара. Согласно Международному стандарту №12, предъявленный сертификат был признан недействительным.

В связи с выявленным нарушением ввоз импортной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен возврат груза отправителю.