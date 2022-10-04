Спрос на препарат для остановки крови вырос за неделю в пять раз

10:31, 04 октября 2022, ПАИ

Спрос на товары для оказания первой медицинской помощи растет вторую неделю подряд, пишет газета «Известия». В аптеках разбирают не только изделия для остановки крови, но также йод и автомобильные аптечки.

«Локальный дефицит этих медизделий в регионах действительно есть. Требуется время, чтобы наработать нужный объем этих товаров. Аптеки не были готовы к такому спросу. Этот товар присутствовал в ассортименте в небольшом количестве, ведь раньше он был востребован крайне редко. Сейчас же растет спрос даже на автомобильные аптечки, где также представлены жгуты», — отметила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Данные о повышенном спросе на товары для оказания первой помощи подтверждаются результатами ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Согласно им, больше всего — в пять раз — вырос спрос на коллагеновые губки, которые используются для остановки крови.

Перевязочные пакеты стали покупать чаще в 3,5 раза, медицинские жгуты — почти в 2,4 раза. Спрос на йод вырос на 75%, бинты — на 60%, стерильную вату — на 21%.

Все данные относятся к первым после объявления частичной мобилизации выходным — 24-25 сентября, по сравнению с продажами 17–18 сентября.