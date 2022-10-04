ФОТОФАКТ Витрина с нетрадиционным

10:08, 04 октября 2022, ПАИ

Выбор литературы для размещения на одном из центральных стендов в книжном магазине вызвал вопросы у псковички. Фотографии она прислала в редакцию Псковского агентства информации.

Горожанка сообщила, что вчера посетила торговую точку одной известной сети и пришла в недоумение от того, на какой литературе здесь решили акцентировать внимание покупателей. Псковичка отметила, что толерантна и вовсе не хочет задеть ничьих чувств, однако, по ее мнению, всё же стоит соблюсти баланс. Она попросила не забывать также о книгах, посвященных традиционным семейным ценностям.

Напомним, 18 июля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающие запрет пропаганды «отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений» не только среди детей, но и среди взрослых. Однако, как пишет «Лента.ру», правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.