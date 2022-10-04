В Пскове пенсионерка попала под колеса Audi
Пешеход пострадала в результате ДТП на пресечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове. Авария произошла 3 октября в 13.10.
55-летний водитель автомобиля Audi допустил наезд на 71-летнего пешехода. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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