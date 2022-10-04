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Общество

В Эстонии заявили, что военная помощь от США достигла 140,5 млн долларов

США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны. Об этом пишет РИА Новости.

«США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов. Увеличение ассигнований предусматривается дополнительным бюджетным пакетом, принятым на прошлой неделе конгрессом США. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год», - говорится в сообщении.

По словам министра обороны Ханно Певкура, США играют ведущую роль в нынешнем кризисе безопасности и кроме поддержки Украины помощь распространилась на те страны, которые больше всего помогают Киеву.

«Очередное решение конгресса об увеличении помощи в области безопасности региону Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле», - приводит пресс-служба слова министра.

За последние пять лет финансовая поддержка США составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, отмечает минобороны.

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