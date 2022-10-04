20% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом

12:41, 04 октября 2022, ПАИ

20% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации рассказала заведующая женской консультацией в Пскове Ирина Цуканова.

«В составе женской консультации работает кабинет медико-социальной поддержки беременных. Перед абортом все пациентки проходят консультацию с психологом. Такая практика существует уже 10 лет. За это время удалось спасти много жизней», - отметила Цуканова, добавив, что тем не менее ежемесячно врачи в женской консультации делают около 70 абортов.

Специалист констатировала, что особенно трудно подобные беседы проводить с молодыми девушками. «Они полностью зависят от родителей, плохо представляют свою жизнь в будущем, абсолютно несамостоятельны», - пояснила Ирина Цуканова.